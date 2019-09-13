«Металлург» проиграл «Ак Барсу», потерпев четвертое поражение в чемпионате подряд

В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Микаэль Викстранд (10-я минута) и Данис Зарипов (50). У магнитогорского клуба точный бросок на счету Андрея Локтионова (50).
Отметим, что для магнитогорской команды это поражение стало пятым в шести матчах текущего сезона КХЛ и четвертым кряду.
После этой игры «Ак Барс» набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с тремя очками занимает 11-е место на «Востоке».
Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Северстали», а «Металлург» на выезде встретится с минским «Динамо».
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