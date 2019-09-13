ЦСКА на выезде обыграл СКА, забросив три безответные шайбы - Советский спорт
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13 сентября 2019 21:48Хоккей

ЦСКА на выезде обыграл СКА, забросив три безответные шайбы

Хоккеисты ЦСКА переиграли СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе московской команды заброшенными шайбами отличились Антон Слепышев (9-я минута), Константин Окулов (26) и Сергей Калинин (60).

Отметим, что голкипер московской команды Илья Сорокин отразил 21 бросок и записал на свой счет первый «сухой» матч в этом сезоне и 50-й в карьере в КХЛ.

После этой игры ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата СКА дома сыграет против «Йокерита», а ЦСКА на своем льду примет «Локомотив».

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