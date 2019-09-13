«Торпедо» одержало волевую победу над «Йокеритом» - Советский спорт
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13 сентября 2019 22:00Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу над «Йокеритом»

Хоккеисты «Торпедо» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 6:5.

В основное время встречи у нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Артем Аляев (32-я минута), Михаил Орлов (40-я), Дамир Жафяров (49-я), Андрей Белевич (53-я) и Михаил Варнаков (59-я). В составе финского клуба точными бросками отметились Петри Контиола (7-я), Антти Пильстрем (16-я), Микко Лехтонен (22-я), Хенри Иконен (34-я) и Алекс Грант (51-я).

В овертайме победная шайба на счету Дениса Баранцева (64-я).

Добавим, что в следующем матче «Торпедо» на своем льду примет «Авангард» , а «Йокерит» встретится в гостях со СКА.

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