Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, вторые периоды – проблема для «Ак Барса» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 23:07Хоккей

Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, вторые периоды – проблема для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в первом домашнем матче команды в текущем сезоне чемпионата КХЛ.

− Была тяжелая игра, первая для нас в Казани. Не понравился 2-й период: у нас, положа руку на сердце, вторые периоды – проблема. Плюс в том, что выстояли в конце, есть над чем работать: хотели сыграть немного по-другому, но пока вот так. Чуть-чуть захлестнули эмоции ребят, мы разберемся с этим, - приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду сыграет против «Северстали».

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео)
Евгений Ловчев: Гончаренко умеет привести головы игроков ЦСКА в порядок Обозреватель «Советского спорта» сделал прогноз на ключевые матчи 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 11:00 Футбол
Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
23:36 Волейбол Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче чемпионата Европы
23:22 Футбол Артем Дзюба: Рад, что удалось победить в столь непростом матче с «Арсеналом»
23:18 Футбол Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
23:07 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, вторые периоды – проблема для «Ак Барса»
22:56 Футбол Игорь Черевченко: Голы в матче с «Зенитом» привезли сами себе
22:47 Футбол Сергей Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова
22:34 Футбол «Лилль» на своем поле одержал победу над «Анже»
22:28 Футбол Полиция эвакуировала болельщиков с домашнего стадиона «Дерби Каунти» (видео)
22:00 Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Йокеритом»
21:52 Футбол «Зенит» переиграл «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
21:48 Хоккей ЦСКА на выезде обыграл СКА, забросив три безответные шайбы
21:44 Хоккей «Металлург» проиграл «Ак Барсу», потерпев четвертое поражение в чемпионате подряд
21:31 Футбол Дриусси точным ударом с пенальти вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом»
21:20 Футбол «Зенит» – «Арсенал»: Берхамов сравнял счет в матче
21:16 Бокс Альварес заработает за бой с Ковалевым порядка 30 миллионов долларов
21:10 Бокс Промоутер Ковалева: Бой с Альваресом станет событием мирового масштаба
21:06 Футбол Томас Цорн: Жиго не продается, он – один из лидеров «Спартака»
20:50 Бокс Официально объявлено о бое между Ковалевым и Альваресом
20:49 Футбол «Зенит» после первого тайма выигрывает у «Арсенала» благодаря голу Дзюбы
20:37 Бокс Уайлдер и Фьюри заключили контракт на второй и третий поединки
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика