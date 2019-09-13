Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, вторые периоды – проблема для «Ак Барса» Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в первом домашнем матче команды в текущем сезоне чемпионата КХЛ.

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− Была тяжелая игра, первая для нас в Казани. Не понравился 2-й период: у нас, положа руку на сердце, вторые периоды – проблема. Плюс в том, что выстояли в конце, есть над чем работать: хотели сыграть немного по-другому, но пока вот так. Чуть-чуть захлестнули эмоции ребят, мы разберемся с этим, - приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду сыграет против «Северстали».