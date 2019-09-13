Данис Зарипов: Хорошо, что еще забили «Металлургу» и довели матч до победы - Советский спорт
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13 сентября 2019 23:56Хоккей

Данис Зарипов: Хорошо, что еще забили «Металлургу» и довели матч до победы

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в первом домашнем матче команды в текущем сезоне чемпионата КХЛ.

− Это первый домашний матч в сезоне, поэтому, сколько бы до этого ни сыграли, волнение все равно присутствовало бы, даже у меня. И это нормально, мы понимаем всю ответственность за результат.

Начали игру вроде хорошо, все было на нашей стороне, владели инициативой, хорошо, что забили своевременный гол. Но потом удаления немного перевернули матч, и началась вот эта болтанка – туда-сюда. Хорошо, что еще забили, довели до победы, - приводит слова Зарипова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду сыграет против «Северстали».

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