Дэвид Немировски: Верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки

- Мы хорошо играли в начале игры, но стали допускать легкие ошибки, которые «Йокерит» не простил. Нам нужно исключить их, ведь не каждую игру будет удаваться вытащить как сегодняшнюю. С другой стороны, ребята бились и верили до конца.
Очень помогли болельщики, которые поддерживали нас даже при счете 0:3. У нас было хорошее движение, и мы верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки. Я думал, это сезон будет складываться иначе, но если нет другого варианта, значит, будем выигрывать вот так, - приводит слова специалиста пресс-служба нижегородской команды.
Напомним, что «Торпедо» вырвал победу в овертайме проигрывая финской команде по ходу встречи в три шайбы.
В следующем матче регулярного чемпионата «Торпедо» на своем льду примет «Авангард».
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра «Советский спорт» рассказывает о суперматче в Казани. 13.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Это не календарь, а издевательство над «Локомотивом» Ситуация с календарем матчей команды Юрия Семина во второй половине сентября заставляет вспомнить известную народную мудрость: у нас все равны, но есть те, кто равнее. 13.09.2019 15:30 Футбол Мощенко Захар Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Евгений Ловчев: Гончаренко умеет привести головы игроков ЦСКА в порядок Обозреватель «Советского спорта» сделал прогноз на ключевые матчи 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 11:00 Футбол Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий