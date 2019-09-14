Дэвид Немировски: Верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал волевую победу команды в матче с финским «Йокеритом» (6:5 ОТ).

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- Мы хорошо играли в начале игры, но стали допускать легкие ошибки, которые «Йокерит» не простил. Нам нужно исключить их, ведь не каждую игру будет удаваться вытащить как сегодняшнюю. С другой стороны, ребята бились и верили до конца.

Очень помогли болельщики, которые поддерживали нас даже при счете 0:3. У нас было хорошее движение, и мы верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки. Я думал, это сезон будет складываться иначе, но если нет другого варианта, значит, будем выигрывать вот так, - приводит слова специалиста пресс-служба нижегородской команды.

Напомним, что «Торпедо» вырвал победу в овертайме проигрывая финской команде по ходу встречи в три шайбы.

В следующем матче регулярного чемпионата «Торпедо» на своем льду примет «Авангард».