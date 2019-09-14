Лаури Марьямяки: Плохим сигналом для «Йокерита» стали последние секунды второго периода Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал волевую победу команды в матче с «Торпедо» (5:6 ОТ).

Загрузка...

- Плохим сигналом для нас стали последние секунды второго периода, когда «Торпедо» забросило вторую шайбу. Много сегодня удалялись, целых шесть раз. В итоге одно очко для нас сегодня достаточно, - приводит слова специалиста пресс-служба нижегородской команды.

Напомним, что «Торпедо» вырвал победу в овертайме проигрывая финской команде по ходу встречи в три шайбы.

В следующем матче регулярного чемпионата «Йокерит» встретится в гостях со СКА.