Лаури Марьямяки: Плохим сигналом для «Йокерита» стали последние секунды второго периода

- Плохим сигналом для нас стали последние секунды второго периода, когда «Торпедо» забросило вторую шайбу. Много сегодня удалялись, целых шесть раз. В итоге одно очко для нас сегодня достаточно, - приводит слова специалиста пресс-служба нижегородской команды.
Напомним, что «Торпедо» вырвал победу в овертайме проигрывая финской команде по ходу встречи в три шайбы.
В следующем матче регулярного чемпионата «Йокерит» встретится в гостях со СКА.
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