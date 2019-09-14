Игорь Никитин: В третьем периоде ребята почувствовали счет и сделали все для победы Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выездную победу над СКА (3:0).

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- Думаю, что сегодня была равная игра. Нам удалось забить голы, моменты реализовать. Были ненужные удаления, особенно в концовке второго периода, инициативу отдавали. А так, в третьем периоде, считаю, что мы уже хорошо играли. Ребята почувствовали счет, все сделали для победы, - приводит слова Никитина пресс-служба СКА.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».