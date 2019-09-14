Игорь Никитин: В третьем периоде ребята почувствовали счет и сделали все для победы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 сентября 2019 01:10Хоккей

Игорь Никитин: В третьем периоде ребята почувствовали счет и сделали все для победы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выездную победу над СКА (3:0).

- Думаю, что сегодня была равная игра. Нам удалось забить голы, моменты реализовать. Были ненужные удаления, особенно в концовке второго периода, инициативу отдавали. А так, в третьем периоде, считаю, что мы уже хорошо играли. Ребята почувствовали счет, все сделали для победы, - приводит слова Никитина пресс-служба СКА.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Когда на кону миллионы долларов… В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны. 13.09.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Проворов выжал из «Филадельфии» максимум Александр Овечкин: Не хотел бы играть ни в какой другой команде, кроме «Вашингтона» Брайан Маклеллан: Кузнецову надо обратиться к команде и рассказать, что произошло
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
«Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения Ей было всего 29 лет и она любила футбол. 13.09.2019 13:30 Футбол Анисимов Вадим
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:46 Футбол Нико Ковач: Теперь все начинается по-настоящему
01:31 Хоккей Денис Баранцев: В матче с «Йокеритом» старались и бились до конца
01:21 Хоккей Алексей Кудашов: В матче с ЦСКА не хватало хладнокровия и злости
01:10 Хоккей Игорь Никитин: В третьем периоде ребята почувствовали счет и сделали все для победы
00:59 Футбол «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с голкипером де Хеа
00:45 Футбол Себастьян Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться
00:24 Хоккей Лаури Марьямяки: Плохим сигналом для «Йокерита» стали последние секунды второго периода
00:13 Хоккей Дэвид Немировски: Верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки
23:56 Хоккей Данис Зарипов: Хорошо, что еще забили «Металлургу» и довели матч до победы
23:40 Футбол «Лион» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном»
23:36 Волейбол Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче чемпионата Европы
23:22 Футбол Артем Дзюба: Рад, что удалось победить в столь непростом матче с «Арсеналом»
23:18 Футбол Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
23:07 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, вторые периоды – проблема для «Ак Барса»
22:56 Футбол Игорь Черевченко: Голы в матче с «Зенитом» привезли сами себе
22:47 Футбол Сергей Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова
22:34 Футбол «Лилль» на своем поле одержал победу над «Анже»
22:28 Футбол Полиция эвакуировала болельщиков с домашнего стадиона «Дерби Каунти» (видео)
22:00 Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Йокеритом»
21:52 Футбол «Зенит» переиграл «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика