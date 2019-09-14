Алексей Кудашов: В матче с ЦСКА не хватало хладнокровия и злости Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (0:3).

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- У нас моментов в сегодняшней игре было достаточно, чтобы выиграть, но не забили - и вот результат. Здесь надо отдать должное обороне ЦСКА: хорошо играли и полевые игроки, и вратарь в нужный момент подтаскивал. Хладнокровие и иногда злость - наверное, этого нам сегодня не хватало, - приводит слова Кудашова пресс-служба СКА.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».