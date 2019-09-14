Марнер договорился о шестилетнем контракте с «Торонто» на 65,3 млн долларов

Форвард Митч Марнер договорился о контракте с «Торонто», сообщает официальный сайт НХЛ.
22-летний канадец подпишет с «кленовыми листьями» шестилетний контракт на 65,3 миллиона долларов. Таким образом, средняя зарплата игрока составит 10,9 миллиона.
«Торонто» выбрал Марнера в первом раунде драфта 2015 года под общим четвертым номером. За три сезона он провел за команду 241 матч и набрал 224 (67+157) очка, в том числе 94 (26+68) очка в прошлом регулярном чемпионате. 1 июля Марнер стал ограниченно свободным агентом.
Накануне «Торонто» провел первое занятие в тренировочном лагере. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.
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