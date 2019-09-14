СМИ: Кузнецов получит дисквалификацию от НХЛ за употребление кокаина Об этом сообщает Washington Post.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ. Согласно источнику, такое решение принято в связи с его проваленным допинг-тестом.

Напомним, во время ЧМ-2019, где сборная России выиграла бронзу, нападающий «Кэпиталз» был уличен в употреблении кокаина.

Позже стало известно, что Международная федерация хоккея наказала игрока четырехлетней дисквалификацией.

Добавим, что сам Кузнецов не стал отрицать факт случившегося и не собирается оспаривать это решение в соответствующих органах.