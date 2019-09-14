«Салават Юлаев» обыграл «Амур», «тигры» потерпели шестое поражение кряду - Советский спорт
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14 сентября 2019 17:13Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Амур», «тигры» потерпели шестое поражение кряду

Встреча прошла в Уфе.

Хоккеисты «Амура» уступили игрокам «Салавата Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

В составе победителей по шайбе забросили Теэму Харткайнен, Илья Баранов и Никита Сошников. У гостей отличились Антон Лазарев, а также Игорь Руденков.

Сегодняшнее поражение стало шестым для «Амура» в текущем сезоне. 16 сентября команда сыграет с рижским «Динамо», а коллектив из Уфы днем позже встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Амур» – 3:2

Голы: Хартикайнен (Панин, Умарк), 08:04 (1:0), Лазарев (Йордан), 11:02 (1:1), Баранов (Умарк, Маннине), 19:59 (2:1), Руденков (Зогорна, Витасек), 29:47 (2:2), Сошников (Коледов) 50:02, (3:2).

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