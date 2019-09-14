НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ. Такое решение принято в связи с его проваленным допинг-тестом во время ЧМ-2019.

Напомним, нападающий «Кэпиталз» был уличен в употреблении кокаина. Позже стало известно, что Международная федерация хоккея наказала игрока четырехлетней дисквалификацией.

Добавим, что сам Кузнецов не стал отрицать факт случившегося и не собирается оспаривать это решение в соответствующих органах.