НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ. Такое решение принято в связи с его проваленным допинг-тестом во время ЧМ-2019.
Напомним, нападающий «Кэпиталз» был уличен в употреблении кокаина. Позже стало известно, что Международная федерация хоккея наказала игрока четырехлетней дисквалификацией.
Добавим, что сам Кузнецов не стал отрицать факт случившегося и не собирается оспаривать это решение в соответствующих органах.
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