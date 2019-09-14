Евгений Кузнецов: Чувствую себя ужасно, я подвел всех Хоккеист наказан за употребление наркотиков.

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Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дал комментарий пресс-службе НХЛ после решения руководства лиги о его дисквалификации на три матча за проваленный допинг-тест вовремя ЧМ-2019.

Нападающий «Кэпиталз» был уличен в употреблении кокаина, за что получил четырехлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея.

«Я принял решение согласиться с данным наказанием. Я всегда представлял свою страну с сердцем и гордостью. Мне очень тяжело смириться с тем, что в ближайшие четыре года у меня не будет возможности надеть этот свитер.

Я расстроил многих важных для меня людей, в том числе семью, партнеров и друзей. С первого дня, как я вышел на лед в столице, организация «Вашингтон Кэпиталз» и ее болельщики относились ко мне и моей семье исключительно благожелательно. Я подвел вас и чувствую себя просто ужасно.

Я понимаю, что единственным способом вернуть ваше доверие является полный контроль своих действий и ситуации с данной минуты», – заявил Кузнецов.

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