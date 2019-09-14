«Сочи» обыграл в гостях «Спартак», прервав свою серию из трех поражений Хоккеисты «Спартака» проиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:1.

В составе сочинской команды заброшенной шайбой отличился Андрей Алтыбармакян (27-я минута).

После этой игры «Сочи» набрал семь очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», уступая сочинской команде лишь по дополнительным показателям, опустился на пятое место.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Барыса», а «Сочи» на своем льду встретится со СКА.