«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд Хоккеисты «Автомобилиста» одержали победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

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В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отличились Андрей Обидин (7-я минута), Джефф Плэтт (35), Евгений Мозер (44) и Найджел Доус (20, 56). В составе нижнекамской команды хет-три на свой счет записал Рафаэль Бикмуллин (4, 29, 31).

После этой игры «Автомобилист» набрал 12 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе семь очков, расположился на четвертом месте.