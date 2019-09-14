«Северсталь» в серии буллитов одержала победу над московским «Динамо» Хоккеисты «Северстали» в серии буллитов одержали победу над «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отличились Илья Круглов (29-я минута) и Вадим Шипачев (33). В составе череповецкой команды дублем отличился Даниил Вовченко (7, 18).

В серии буллитов победный бросок на счету Юрия Трубачева (65).

После этой игры «Северсталь» набрала пять очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе семь очков, расположилось на первом месте в дивизионе Боброва и втором месте на «Западе».