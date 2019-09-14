Олег Знарок: Нужно выходить на каждый матч, как на последний - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 сентября 2019 22:07Хоккей

Олег Знарок: Нужно выходить на каждый матч, как на последний

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1).

- Что здесь можно сказать? Нужно моменты реализовывать. От этого зависит успех. У нас было предостаточно моментов для этого. Но мы не смогли забить, особенно при игре «5 на 3». На самом деле тяжелая игра, вратари действительно хорошо сыграли. У нас сложная поездка сейчас будет. Никуда не денешься. Нужно выходить на каждый матч, как на последний.

- У «Спартака» очень много удалений.
- Конечно, боремся с удалениями, конечно говорим. Но это все от усталости. У «Сочи» много травмированных, у нас тоже есть травмы. Игры через день идут, календарь тяжелый именно для таких команд, как у нас. Естественно, дисциплина должна быть на первом месте. Плюс у нас сегодня на вбрасываниях не очень получалось, отдали всю инициативу, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Олег Тактаров – о бое Хабиба и Порье: Это был тяжелый поединок Тренер Хабиба: У Фергюсона отличные удары локтями и хорошая выносливость Россиянин Магомедшарипов пропустит турнир UFC в Бостоне
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена
Еще по теме:
Олег Тактаров – о бое Хабиба и Порье: Это был тяжелый поединок Тренер Хабиба: У Фергюсона отличные удары локтями и хорошая выносливость Россиянин Магомедшарипов пропустит турнир UFC в Бостоне
Календарь АПЛ, «банда» Клоппа, прагматизм Гвардиолы, гибкость Почеттино УЕФА подвел итоги сезона в Лиге чемпионов. 13.09.2019 20:30 Футбол Зибрак Артем
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Это не календарь, а издевательство над «Локомотивом» Ситуация с календарем матчей команды Юрия Семина во второй половине сентября заставляет вспомнить известную народную мудрость: у нас все равны, но есть те, кто равнее. 13.09.2019 15:30 Футбол Мощенко Захар
Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал - с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:35 Фигурное катание Тигай Лев
Валерий Гладилин: Одна из худших игр «Спартака» за последнее время Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые провели бездарный матч 9-го тура РПЛ против «Урала». 14.09.2019 19:14 Футбол Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
22:20 Футбол Хосеп Гвардиола: В футболе вы не всегда можете избежать ошибок
22:07 Хоккей Олег Знарок: Нужно выходить на каждый матч, как на последний
21:52 Футбол Юрий Семин: Нам были очень нужны три очка, но плохо, что травмы получили Миранчук и Хеведес
21:30 Футбол «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», потерпев первое поражение в примере
21:25 Футбол «Бавария» не смогла в гостях переиграть «РБ Лейпциг»
21:22 Футбол «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»
21:00 Фигурное катание Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
20:58 Футбол «Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мертенса
20:58 Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»
20:40 Футбол Гол Неймара в компенсированное время матча принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром»
20:35 Футбол Георгий Джикия: Гол, который нам забили в самом начале тайма, это полностью моя ошибка
20:29 Футбол Алекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки
20:18 Волейбол Волейболисты сборной России обыграли Северную Македонию на чемпионате Европы
20:12 Футбол Георгий Джикия: Надо задуматься, почему лучший бомбардир у «Спартака» - Жиго
19:58 Футбол Самюэль Жиго: «Спартак» сегодня играл ужасно
19:40 Футбол Источник: Кокорин ведет переговоры о трансфере в «Сочи»
19:39 Хоккей «Северсталь» в серии буллитов одержала победу над московским «Динамо»
19:31 Футбол Дмитрий Парфенов: Удивил ли «Спартак»? Все, что мы увидели, к этому и готовились
19:30 Хоккей «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд
19:23 Хоккей «Сочи» обыграл в гостях «Спартак», прервав свою серию из трех поражений
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика