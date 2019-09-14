Олег Знарок: Нужно выходить на каждый матч, как на последний

- Что здесь можно сказать? Нужно моменты реализовывать. От этого зависит успех. У нас было предостаточно моментов для этого. Но мы не смогли забить, особенно при игре «5 на 3». На самом деле тяжелая игра, вратари действительно хорошо сыграли. У нас сложная поездка сейчас будет. Никуда не денешься. Нужно выходить на каждый матч, как на последний.
- У «Спартака» очень много удалений.
- Конечно, боремся с удалениями, конечно говорим. Но это все от усталости. У «Сочи» много травмированных, у нас тоже есть травмы. Игры через день идут, календарь тяжелый именно для таких команд, как у нас. Естественно, дисциплина должна быть на первом месте. Плюс у нас сегодня на вбрасываниях не очень получалось, отдали всю инициативу, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.
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