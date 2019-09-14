Олег Знарок: Нужно выходить на каждый матч, как на последний Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1).

- Что здесь можно сказать? Нужно моменты реализовывать. От этого зависит успех. У нас было предостаточно моментов для этого. Но мы не смогли забить, особенно при игре «5 на 3». На самом деле тяжелая игра, вратари действительно хорошо сыграли. У нас сложная поездка сейчас будет. Никуда не денешься. Нужно выходить на каждый матч, как на последний.

- У «Спартака» очень много удалений.

- Конечно, боремся с удалениями, конечно говорим. Но это все от усталости. У «Сочи» много травмированных, у нас тоже есть травмы. Игры через день идут, календарь тяжелый именно для таких команд, как у нас. Естественно, дисциплина должна быть на первом месте. Плюс у нас сегодня на вбрасываниях не очень получалось, отдали всю инициативу, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.