Александр Никишин: Мне очень хочется забить - Советский спорт
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15 сентября 2019 01:27Хоккей

Александр Никишин: Мне очень хочется забить

Защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (0:1).

- Сегодня была ужасная реализация моментов, я бы даже сказал, очень плохая. Мы снова много удалялись, это было и в предыдущих матчах. От этого надо избавляться, тогда будет другая игра.

- Вы в третьем периоде сыграли эффектно в одном из эпизодов. На синей линии обыграли сразу двоих игроков. Создали опаснейший момент. Вы заранее в голове продумали свои действия?
- На самом деле я импровизировал. Мне очень хочется забить, - приводит слова Никишина прес-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал семь очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют против «Барыса».

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