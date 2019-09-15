Александр Никишин: Мне очень хочется забить Защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (0:1).

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- Сегодня была ужасная реализация моментов, я бы даже сказал, очень плохая. Мы снова много удалялись, это было и в предыдущих матчах. От этого надо избавляться, тогда будет другая игра.

- Вы в третьем периоде сыграли эффектно в одном из эпизодов. На синей линии обыграли сразу двоих игроков. Создали опаснейший момент. Вы заранее в голове продумали свои действия?

- На самом деле я импровизировал. Мне очень хочется забить, - приводит слова Никишина прес-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал семь очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют против «Барыса».