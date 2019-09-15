Александр Никишин: Мне очень хочется забить

- Сегодня была ужасная реализация моментов, я бы даже сказал, очень плохая. Мы снова много удалялись, это было и в предыдущих матчах. От этого надо избавляться, тогда будет другая игра.
- Вы в третьем периоде сыграли эффектно в одном из эпизодов. На синей линии обыграли сразу двоих игроков. Создали опаснейший момент. Вы заранее в голове продумали свои действия?
- На самом деле я импровизировал. Мне очень хочется забить, - приводит слова Никишина прес-служба красно-белых.
Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал семь очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют против «Барыса».
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра «Советский спорт» рассказывает о суперматче в Казани. 13.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Вирджил Ван Дейк: Помешать забить – это еще круче, чем забить Этот центральный защитник «Ливерпуля» в минувшем сезоне был признан лучшим игроком премьер-лиги, хотя команда упустила на финише чемпионство. 14.09.2019 10:07 Футбол Туманов Дмитрий Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей