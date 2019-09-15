«Куньлунь» установил третий результат в клубной истории по посещаемости

Матч проходил на 18-тысячной арене в Шэньчжэне, которая была построена для проведения Универсиады. По информации официального сайта лиги, игру посмотрели 8115 зрителей. Это является третьим результатом в истории клуба по аудитории домашних матчей.
Последние два года «Куньлунь» играл в Шанхае на арене «Фэйян», которая вмещает 4800 зрителей. В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей китайского клуба была невелика — 2541 зритель.
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