Владимир Тарасенко: Один чемпионский титул - этого недостаточно

- Один чемпионский титул - этого недостаточно. Мы больше не хотим проигрывать. У нас довольно молодой состав, и очень хорошо, что молодые ребята начинают карьеру, получив опыт борьбы за Кубок. До нашего чемпионства я думал, что если мы победим, этого будет достаточно. Но мы снова хотим выиграть, - цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 70 матчей за «Блюз», набрав 49 (33+16) очков. В 26 играх плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков.
Добавим, что в финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон» (4-3). «Блюз» завоевали трофей впервые с момента вступления команды в НХЛ в 1967 году, при это еще 3 января «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице НХЛ.
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