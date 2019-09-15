Евгений Кузнецов: Мне повезло иметь шанс все сделать правильно - Советский спорт
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15 сентября 2019 16:22Хоккей

Евгений Кузнецов: Мне повезло иметь шанс все сделать правильно

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пообещал игрой показать, как сильно сожалеет о случившемся и ценит поддержку всех, кто поддержал его.

- Я хотел бы сказать больше, чем просто спасибо партнерам и клубу за поддержку, но в языке нет таких слов. Но я могу сделать все, чтобы доказать, что меня поддержали не просто так.

Лето получилось очень тяжелым. С нетерпением ждал первого дня сборов, чтобы оказаться в команде и таким образом обратиться ко всем.

Обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы своими действиями на льду и вне его снова завоевать ваше доверие. Я также понимаю, что мне повезло иметь шанс все сделать правильно.

Понимаю, что у людей могут быть дополнительные вопросы, но на данную тему я более высказываться не буду, - передает слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, где он выступал в составе сборной России, дала положительный результат на кокаин, а Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила российскому нападающему в течение четырех лет участвовать в международных соревнованиях.

Позже НХЛ дисквалифицировала центрфорварда «Вашингтона» на три матча регулярного чемпионата за неподобающее поведение. Таким образом, 27-летний нападающий пропустит матч-открытия сезона против «Сент-Луиса», встречу с «Айлендерс» и первый домашний матч против «Каролины».

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