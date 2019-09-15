Здено Хара: Жду завтрашнего дня, потом следующего, но не думаю, что сыграю в контрольных матчах Защитник «Бостона» Здено Хара уверен, что полностью восстановится к началу регулярного чемпионата.

Загрузка...

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 42-летний ветеран «Брюинз» надеется выйти на лед 3 октября в стартовом матче нового сезона против «Далласа».

- Думаю, да. На данный момент я чувствую себя хорошо. Жду завтрашнего дня, потом следующего. Хочу стать сильнее, чувствовать себя еще лучше. Сейчас я принимаю участие во всех упражнениях. Но не думаю, что сыграю в первых контрольных матчах, - рассказал словацкий защитник «Бостона».

Напомним, что Хара получил перелом челюсти в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (3-4). Шайба после броска игрока «Блюз» рикошетом попала капитану «Брюинз» в лицо, сломав ему челюсть в нескольких местах. В следующих трех матчах серии защитник играл в пластиковой маске.