Артемий Панарин: Не чувствую давления в «Рейнджерс», все лучше, чем я ожидал Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что ощущает меньше давления, чем в Коламбусе два года назад после своего первого обмена из «Чикаго».

- Когда меня обменяли из «Чикаго», я чувствовал давление. Здесь я его не ощущаю. Все лучше, чем я ожидал, - приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Панарин минувшим летом подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано до 2026 года, а средняя зарплата игрока составит 11,6 миллиона долларов.

Добавим, что прошлый сезон стал для Панарина самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 87 (28+59) очков. Всего в 322 матчах в лиге на счету 320 российского форварда (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.