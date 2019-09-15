Дэвид Куинн: Панарин дает шанс «Рейнджерс» создать по-настоящему ведущее звено Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн полагают, что Панарин станет примером для всей команды в силу своего стремления к победе.

- То, что Панарин работает с нами с первого дня, дает нам шанс создать по-настоящему ведущее звено. Такая тройка снимает нагрузку на другие звенья. Она значительно уменьшается.

Он постоянно нацелен на победу. В самые ответственные моменты он стремится помочь команде. И ему не нужны выходные. Другими словами, он каждый день будет на работе. С ним не будет проблем, - приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Панарин минувшим летом подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано до 2026 года, а средняя зарплата игрока составит 11,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий, будет играть в одной тройке с центрфорвардом Микой Зибанежадом и правым крайним Павлом Бучневичем.

Добавим, что прошлый сезон стал для Панарина самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 87 (28+59) очков. Всего в 322 матчах в лиге на счету 320 российского форварда (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.