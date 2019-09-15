СКА на своем льду обыграл «Йокерит»

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (21-я минута), Хенрик Хаапала (54). У клуба из Санкт-Петербурга отличились Ярно Коскиранта (23), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60).
После этой игры СКА набрал восемь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с пятью очками занимает восьмое место.
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