«Торпедо» всухую переиграло «Авангард», одержав третью победу подряд Хоккеисты «Торпедо» переиграли «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе нижегородского клуба заброшенными шайбами отметились Куинтон Хауден (13-я минута), Станислав Бочаров (27) и Дамир Жафяров (31).

Отметим, что вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 25 бросков, записав на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.

После этой победы «Торпедо» набрало восемь очков и поднялось на четвертую строчку в Западной конференции. «Авангард», имея в активе также восемь баллов, занимает второе место на «Востоке».