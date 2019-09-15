«Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 сентября 2019 20:15Хоккей

«Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

В составе белорусской команды заброшенными шайбами отличились Александр Китаров (27-я минута), Шэйн Принс (28) и Андрей Костицын (60). У магнитогорского клуба дубль оформил Брэндон Козун (26, 34).

Отметим, что это поражение стало для «Металлурга» шестым в семи матчах чемпионата, пятым подряд и четвертым кряду после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.

После этой игры «Динамо», одержавшее вторую победу в сезоне, набрало четыре очка и расположилось на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с тремя очками занимает 11-е место на «Востоке».

«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Тони Фергюсон: Разберу Хабиба на части Дональд Серроне: С радостью бы подрался уже на следующей неделе, но не знаю, что будет дальше Тренер Хабиба: У Фергюсона отличные удары локтями и хорошая выносливость
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Андер Эррера: Во Франции ненавидят «ПСЖ» Почему испанскому полузащитнику нравится, когда его ненавидят. 15.09.2019 15:00 Футбол Туманов Дмитрий
Проворов выжал из «Филадельфии» максимум Иван Проворов все-таки не сорвал подготовку к сезону: перед самым открытием тренировочных лагерей успел договориться с «Филадельфией» о новом контракте. 13.09.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Дэвид Куинн: Панарин дает шанс «Рейнджерс» создать по-настоящему ведущее звено Мика Зибанежад: Панарин непредсказуем, никто не знает, что он собирается делать Артемий Панарин: Не чувствую давления в «Рейнджерс», все лучше, чем я ожидал
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова» (видео) Красно-синие победили оставшийся в меньшинстве «Тамбов» благодаря суперголу Кристияна Бистровича в концовке. 15.09.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Когда на кону миллионы долларов… В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны. 12.09.2019 21:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
20:22 Футбол «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом», ведя по ходу матча в два мяча
20:15 Хоккей «Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах
20:04 Шахматы 12 российских шахматистов сыграют в третьем раунде Кубка мира
20:00 Футбол Борис Игнатьев: Правильно было бы дать Кононову доработать в «Спартаке» до зимнего перерыва
19:54 Хоккей «Торпедо» всухую переиграло «Авангард», одержав третью победу подряд
19:49 Футбол Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»
19:39 Хоккей СКА на своем льду обыграл «Йокерит»
19:12 Футбол Роман Широков: Думаю, Влашич вернется на свой уровень
18:54 Греко-римская борьба Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг
18:50 Футбол Хердур Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно находится на последнем месте
18:44 Футбол «Локомотив»: Решение об участии Хеведеса в матче с «Байером» примет тренерский штаб
18:36 Футбол «Краснодар» - «Крылья Советов»: Стартовые составы команд
18:27 Футбол ЦСКА обыграл на выезде «Тамбов» и поднялся на второе место в таблице РПЛ
18:18 Футбол «Тамбов» - ЦСКА. Бистрович открыл счет в матче
18:14 Футбол СПАЛ одержал волевую победу над «Лацио»
18:09 Футбол «Тамбов» - ЦСКА. Чуперка получил две желтые карточки за минуту
18:05 Футбол «Тамбов» - ЦСКА. Чалов не смог реализовать пенальти
17:57 Баскетбол Разыгрывающий сборной Испании Рубио признан MVP чемпионата мира
17:33 Хоккей Дэвид Куинн: Панарин дает шанс «Рейнджерс» создать по-настоящему ведущее звено
17:29 Хоккей Мика Зибанежад: Панарин непредсказуем, никто не знает, что он собирается делать
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика