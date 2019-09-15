«Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

В составе белорусской команды заброшенными шайбами отличились Александр Китаров (27-я минута), Шэйн Принс (28) и Андрей Костицын (60). У магнитогорского клуба дубль оформил Брэндон Козун (26, 34).

Отметим, что это поражение стало для «Металлурга» шестым в семи матчах чемпионата, пятым подряд и четвертым кряду после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.

После этой игры «Динамо», одержавшее вторую победу в сезоне, набрало четыре очка и расположилось на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с тремя очками занимает 11-е место на «Востоке».