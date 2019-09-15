Боб Хартли: Во втором периоде «Авангард» играл легко и простодушно, за что и был наказан - Советский спорт
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15 сентября 2019 22:03Хоккей

Боб Хартли: Во втором периоде «Авангард» играл легко и простодушно, за что и был наказан

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (0:3).

- Мы начали игру хорошо, но в середине периода пропустили гол, который нас несколько смутил. Во втором периоде мы играли легко и простодушно, за что и были наказаны. Пропустили второй гол в меньшинстве и практически сразу – третий. В итоге «Торпедо» закономерно и заслуженно победило, - приводит слова Хартли пресс-служба нижегородского клуба.

Добавим, что после это игры «Авангард», имея в активе восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

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