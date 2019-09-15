Илья Воробьев: «Металлург» выберется, я знаю, что делать Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

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– Мы пока еще в таком состоянии, что немножко не дотерпели опять. Работы предстоит очень много. Везде мы отстаем, во многих компонентах от подготовленных команд. Пока силенок не хватает, физики и много чего другого, скажу честно. Я знаю, что делать, и мы выберемся. Мне сказали, было 13 травм на предсезонке. Ребята не тренировались по две недели, - приводит слова Воробьева пресс-служба минской команды.

Напомним, что это поражение стало для «Металлурга» шестым в семи матчах чемпионата, пятым подряд и четвертым кряду после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.