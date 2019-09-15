Илья Воробьев: «Металлург» выберется, я знаю, что делать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 сентября 2019 22:15Хоккей

Илья Воробьев: «Металлург» выберется, я знаю, что делать

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

– Мы пока еще в таком состоянии, что немножко не дотерпели опять. Работы предстоит очень много. Везде мы отстаем, во многих компонентах от подготовленных команд. Пока силенок не хватает, физики и много чего другого, скажу честно. Я знаю, что делать, и мы выберемся. Мне сказали, было 13 травм на предсезонке. Ребята не тренировались по две недели, - приводит слова Воробьева пресс-служба минской команды.

Напомним, что это поражение стало для «Металлурга» шестым в семи матчах чемпионата, пятым подряд и четвертым кряду после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.

Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Вавринка отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге Рафаэль Надаль: Медведев — лучший теннисист молодого поколения Перес мечтает о матче Надаль – Федерер на «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
300-я победа Семина, удачная замена ЦСКА. Хит-парад выходных в РПЛ «Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов в чемпионате России. 15.09.2019 22:39 Футбол
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
22:36 Футбол Сергей Рыжиков: Во втором тайме «Крылья Советов» стали допускать больше ошибок
22:15 Хоккей Илья Воробьев: «Металлург» выберется, я знаю, что делать
22:03 Хоккей Боб Хартли: Во втором периоде «Авангард» играл легко и простодушно, за что и был наказан
21:59 Футбол Миодраг Божович: В первом тайме «Крыльев Советов» выглядели очень солидно
21:53 Футбол Паулу Фонсека: С Мхитаряном «Рома» получила больше возможностей контролировать мяч
21:40 Футбол Эдин Джеко: Сказал Мхитаряну, что после дубля в матче с Боснией он должен забить за «Рому»
21:16 Футбол Виктор Гончаренко: В первом тайме с «Тамбовом» у ЦСКА мало что получалось
21:00 Футбол «Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
20:58 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло»
20:52 Футбол «Шальке» в гостях разгромил «Падерборн 07»
20:22 Футбол «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом», ведя по ходу матча в два мяча
20:15 Хоккей «Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах
20:04 Шахматы 12 российских шахматистов сыграют в третьем раунде Кубка мира
20:00 Футбол Борис Игнатьев: Правильно было бы дать Кононову доработать в «Спартаке» до зимнего перерыва
19:54 Хоккей «Торпедо» всухую переиграло «Авангард», одержав третью победу подряд
19:49 Футбол Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»
19:39 Хоккей СКА на своем льду обыграл «Йокерит»
19:12 Футбол Роман Широков: Думаю, Влашич вернется на свой уровень
18:54 Греко-римская борьба Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг
18:50 Футбол Хердур Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно находится на последнем месте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика