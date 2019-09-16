«Вегас» разгромил «Аризону», Любушкин забросил шайбу Встреча прошла на домашней арене «Голден Найтс».

Хоккеисты «Аризоны» потерпели разгромное поражение в предсезонном матче против «Вегаса». Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей отметился Макс Пачиоретти. Он оформил хет–трик. Еще по шайбе забросили Коди Икин, Райлли Смит и Брэйден Макнэбб.

Отметим, что российский защитник «Койотс» Илья Любушкин поразил ворота соперника в первом тайме, а его партнер по команде Валентин Зыков провел на льду 14 минут и 47 секунд. За это время он нанес 1 бросок по воротам, провел 3 силовых приема при показателе полезности «+1»

В первом матче нового сезона «Вегас» 3 октября сыграет против «Сан-Хосе». Что касается «Аризоны», то ей предстоит днем позже встретиться с «Анахайм Дакс».

НХЛ

Предсезонный матч

«Вегас» – «Аризона» – 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы: Любушкин (Йеник, Дворак), 4:00 – 0:1; Пачиоретти (Холден), 4:39 – 1:1; Хиностроза (Хейтон, Несс), 9:08 – 1:2; Пачиоретти, (12:10) – 2:2; Пачиоретти (Коглан, Гласс), 16:53 (мен.) – 3:2; Икин (Пачиоретти), 24:55 – 4:2; Смит, 48:58 (мен.) – 5:2; Макнэбб (Икин), 59:18 (мен.) – 6:2.