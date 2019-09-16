Защитник «Барыса» Сведберг получил травму и выбыл из строя Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Шведский защитник Виктор Сведберг оказался в лазарете. Отмечается, что игрок получил травму в матче с хабаровским «Амуром», который состоялся 11 сентября.

«Игрок помещен в список травмированных игроков. Шведский хоккеист пропустит ближайшие матчи команды», – сообщает пресс-служба «Барыса».

Ближайший матч команда Андрея Скабелки проведет 17 сентября. В этот день ей предстоит матч против московского «Спартака».