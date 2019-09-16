«Авангард» подписал пробный контракт с Макаровым Прошлый сезон форвард провел в «Динамо».

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Форвард Игорь Макаров подписал пробный контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» заключил пробный контракт с 31-летним нападающим Игорем Макаровым. Форвард сможет принять участие в ближайших матчах нашей команды, после чего будет принято решение о подписании с ним полноценного контракта. https://t.co/LfmFZqNnnB pic.twitter.com/hKXvtoLAgu — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 16, 2019

31-летний нападающий проведет за «ястребов» ближайшие матчи, после чего клуб должен принять решение о том, будет ли подписывать с ним соглашение на постоянной основе.

Воспитанник «Крыльев Советов» в прошлом сезоне выступал за московское «Динамо». В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 13 (5+8) очков при показателе полезности «–1» и 20 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф он отметился одной результативной передачей, показателем полезности «–3» и 12 минутами штрафа.

Ранее в КХЛ Макаров играл за СКА, ЦСКА, «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Всего в 504 матчах в лиге на его счету 160 (74+86) очков при показателе полезности «+18» и 508 минутах штрафа.

Свой следующий матч «Авангард» проведет 17 сентября в гостях с «Автомобилистом».