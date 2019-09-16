Кирилл Ураков: Победили «Авангард» на характере «Торпедо» выиграло у «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард «Торпедо» Кирилл Ураков прокомментировал победу над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРГ «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«За счет чего победили? На характере, за счет выполнения тренерских установок – все вкупе, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – Каждый выкладывался на все 100! Это и дало свои плоды.

Хватит ли сил после таких тяжелых игр на четвертый матч? Должно хватить, ведь для этого и была предсезонка, где закладывается база. Это только начало сезона, так что силы есть».

Отметим, что на счету Уракова результативная передача при первом голе Куинтона Хаудена.

«Торпедо» набрало восемь очков и поднялась на четвертое место в Западной конференции. В следующем матче 17 сентября команда сыграет дома с «Нефтехимиком».