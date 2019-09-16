Андерс Линдбек: «Торпедо» прибавляет в командных взаимодействиях с каждой игрой «Торпедо» всухую обыграло «Авангард».

Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек высказался о победе над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Мы провели очень качественный матч против очень серьезного соперника, – приводит слова 31-летнего шведа официальный сайт клуба. – Хорошо играли в обороне, продемонстрировали отличные командные взаимодействия.

С каждой игрой мы прибавляем в данном компоненте, и это помогает добиваться успеха. Этот процесс всегда занимает определенное количество времени по ходу сезона, и нам всегда есть, над чем работать».

Отметим, что Линдбек отразил все 24 броска игроков «ястребов». «Торпедо» набрало восемь очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 17 сентября команда сыграет дома с «Нефтехимиком».