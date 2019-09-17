Овечкин выступил за возвращение темных визоров Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин предложил вернуть затемненные визоры.

Де-факто отметили с 2006 году из-за жалоб вратарей, которые не видели взгляд нападающего перед бросков.

– Мне бы хотелось вернуть затемненные визоры. Мне они очень нравились. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это. Зачем верить фигне вратарей, якобы которые не видят глаз бросающего? А если бросок от синей линии? Вы чего? Нужно отменить это правило, – приводит слова Овечкина Sportsnet.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Через год лига запретила хоккеисту носить затонированный визор.