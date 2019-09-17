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17 сентября 2019 11:05Хоккей

Представитель МВД прокомментировала арест хоккеиста Мусатова

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала арест бывшего хоккеиста Игоря Мусатова.

Спортсмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о 45 миллионах рублей.

«Установлено, что в январе 2018 года злоумышленник арендовал офис в Малом Кисловском переулке, который вместе с двумя знакомыми оборудовал под банковское помещение. Затем он договорился с местным жителем, что обменяет его 45 миллионов рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости», — сообщила Ирина Волк RT.

Напомним, что Кузьминский районный суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Игоря Мусатова. 31-летний спортсмен, последним клубом которого был братиславский «Слован», находился в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путём.

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