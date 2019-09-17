Дмитрий Квартальнов: «Ак Барсу» надо солидно доигрывать матчи «Ак Барс» победил «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов остался недоволен игрой команды в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3) на «Татнефть Арене» в Казани.

«Такое немного разочарование в концовке, хочется слово такое сказать – развалились, знаете, – приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ. – (Адам) Рейдеборн где-то в конце – такие ошибки. Не знаю, как-то надо нам здесь подумать, потому что играли неплохо.

«Северсталь» − молодая команда, обученная, очень тяжело нам давался первый период, потом мы сделали результат, и тут такое. Нашей команде надо все-таки солидно доигрывать».

Напомним, третий период «Ак Барс» проиграл со счетом 1:2, дважды позволяя «Северстали» сокращать отставание до одной шайбы.

В следующем матче 19 сентября «Ак Барс» примет «Нефтехимик».