Ярмо Кекалайнен: Кто-то решил, что без Бобровского и Панарина мы стали мальчиками для битья «Коламбус» начинает новый сезон без прошлогодних лидеров.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен высказался об уходе лидеров команды голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.

«Почему кто-то решил, что, потеряв двух игроков, мы стали мальчиками для битья? – приводит слова Кекалайнена официальный сайт лиги. – Это обижает меня и ребят. Я очень злюсь из-за этого. Мне обидно за наших ребят».

Напомним, по окончании прошлого сезона Бобровский и Панарин стали неограниченно свободными агентами и покинули команду. Бобровский подписал контракт с «Флоридой», а Панарин – с «Рейнджерс».

Новый регулярный чемпионат стартует 2 октября.