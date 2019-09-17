Ярмо Кекалайнен: Кто-то решил, что без Бобровского и Панарина мы стали мальчиками для битья

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен высказался об уходе лидеров команды голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
«Почему кто-то решил, что, потеряв двух игроков, мы стали мальчиками для битья? – приводит слова Кекалайнена официальный сайт лиги. – Это обижает меня и ребят. Я очень злюсь из-за этого. Мне обидно за наших ребят».
Напомним, по окончании прошлого сезона Бобровский и Панарин стали неограниченно свободными агентами и покинули команду. Бобровский подписал контракт с «Флоридой», а Панарин – с «Рейнджерс».
Новый регулярный чемпионат стартует 2 октября.
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