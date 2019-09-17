Ник Фолиньо: Мы не были чемпионами с Бобровским и Панариным «Коламбус» начинает новый сезон без российских легионеров.

Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо высказался об уходе из команды голкипера Сергей Бобровского и форварда Артемия Панарина.

«Если бы мы были многократными обладателями Кубка Стэнли и потеряли игроков, если бы у нас шла смена поколений, тогда бы я это понял, – приводит слова Фолиньо официальный сайт лиги. – Но мы ничего не добились. Поэтому считаю все эти рассуждения смешными. Мы же с ними не были чемпионами».

Напомним, по окончании прошлого сезона Бобровский и Панарин стали неограниченно свободными агентами и покинули команду. Бобровский подписал контракт с «Флоридой», а Панарин – с «Рейнджерс».

Новый регулярный чемпионат стартует 2 октября.