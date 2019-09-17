Рене Фазель: Решение профсоюза дает право на обсуждение участия игроков НХЛ в ОИ-2022 Профсоюз не стал выходить из коллективного соглашения.

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Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о решении профсоюза игроков НХЛ не выходить из коллективного соглашения после нынешнего сезона, что означает, что следующей осенью в НХЛ не будет локаута.

«Это хорошее решение для международного хоккея. Оно дает место для обсуждения участия игроков НХЛ в Играх в Пекине», – приводит ТАСС слова Фазеля.

Напомним, действующее коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроком рассчитано до 2022 года. По словам руководитель NHLPA Дона Фера стороны уже приступили к обсуждению возможности продления договора.

Олимпийские игры в Пекине также пройдут в 2022 году.