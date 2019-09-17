Канадский хоккеист пропустит 25 матчей. Он снес вратаря и выбил ему несколько зубов (видео) Голкипер рискует пропустить остаток сезона.

Хоккеист «Йорктон Террьерз» Грег Малхолл пропустит 25 матчей. Такое решение принято после матча с «Мелвилль Миллионерз», где Малхолл снес вратаря Берка Беркелиева.

Последний был доставлен в больницу, где ему наложили 10 швов на лицо и губу, еще пять – на затылок. Также он лишился нескольких зубов и получил сильное сотрясение мозга.

При этом наставник «Миллионерз» отметил, что вратарь выписан из больницы, однако, он может пропустить остаток сезона.