«Барыс» на своем льду всухую обыграл «Спартак» Хоккеисты «Барыса» одержали победу над «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе казахстанского клуба заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты) и Корбан Найт (38).

Отметим, что голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 32 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Барыс», набрав восемь очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак», имея в активе семь очков, занимает седьмое есто на «Западе».

Добавим, что в следующем матче «Барыс» дома сыграет против «Трактора», а «Спартак», потерпевший второе поражение подряд, встретится в гостях с «Металлургом».