«Салават Юлаев» дома одержал победу над «Куньлунем»

У китайского клуба заброшенными шайбами отличились Тайлер Вонг (21-я минута) и Адам Кракнелл (40). В составе уфимской команды отличились Теэму Хартикайнен (21), Никита Сошников (46) и Филип Ларсен (58).
После этой игры «Салават Юлаев» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе шесть очков занимает десятое место на «Востоке».
В следующем матче «Салават Юлаев» дома примет «Авангард», а «Куньлунь» на выезде сыграет в против «Автомобилиста».
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