«Автомобилист» переиграл «Авангард», одержав седьмую победу на старте чемпионата Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме одержали победу над «Авангардом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча у екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отличились Брукс Мацек (8-я минута) и Дэн Секстон (39). В составе омской команды отличились Семен Кошелев (12), и Вячеслав Войнов (42).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Питер Холланд (63).

После этой игры «Автомобилист» набрал 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе девять очков занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Куньлуня», а «Авангард» на выезде сыграет в против «Салавата Юлаева».