«Торпедо» всухую переиграло «Нефтехимик» Хоккеисты «Торпедо» одержали победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Чарльз Геноуэй (5-я минута), Георгий Мишарин (13) и Пол Щехура (42).

Отметим, что голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров отразил 35 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Торпедо», набрав десять очков, расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе семь очков, занимает восьмое место на «Востоке».

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Сочи», а «Нефтехимик» на выезде встретится с «Ак Барсом».