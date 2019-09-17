«Торпедо» всухую переиграло «Нефтехимик» - Советский спорт
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17 сентября 2019 21:26Хоккей

«Торпедо» всухую переиграло «Нефтехимик»

Хоккеисты «Торпедо» одержали победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Чарльз Геноуэй (5-я минута), Георгий Мишарин (13) и Пол Щехура (42).

Отметим, что голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров отразил 35 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Торпедо», набрав десять очков, расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе семь очков, занимает восьмое место на «Востоке».

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Сочи», а «Нефтехимик» на выезде встретится с «Ак Барсом».

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