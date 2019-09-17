СКА в гостях одержал победу над «Сочи» - Советский спорт
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17 сентября 2019 21:57Хоккей

СКА в гостях одержал победу над «Сочи»

Хоккеисты СКА взяли верх над «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственную заброшенную шайбу в этой встрече на свой счет записал Йори Лехтеря (10-я минута).

Отметим, что голкипер питерской команды Алексей Мельничук отразил 16 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой победы СКА набрал десять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с семью очками расположился на шестом месте.

В следующем матче СКА в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Сочи» дома примет «Торпедо».

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