СКА в гостях одержал победу над «Сочи»

Единственную заброшенную шайбу в этой встрече на свой счет записал Йори Лехтеря (10-я минута).
Отметим, что голкипер питерской команды Алексей Мельничук отразил 16 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
После этой победы СКА набрал десять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с семью очками расположился на шестом месте.
В следующем матче СКА в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Сочи» дома примет «Торпедо».
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