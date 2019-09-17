Хоккеисты «Динамо» обыграли «Адмирал» и прервали серию из трех поражений Подопечные Владимира Крикунова добыли три очка, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

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В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты московского «Динамо» нанесли поражение игрокам «Адмирала». Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе бело-голубых отличились Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин. У гостей это сделали Константин Глазачев и Денис Вихарев.

Таким образом, игроки «Динамо» прервали серию из трех поражений.

19 сентября москвичи примут на своем льду СКА, а хоккеисты «Адмирала» в тот же день сразятся с ЦСКА

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Глазачев (Вихарев, Дьяков), 02:09 – 0:1; Вихарев (Воронин), 34:31 – 0:2; Кулемин (Ефремов, Моисеев), 37:10 – 1:2; Индрашис (Яшкин, бол), 47:48 – 2:2; Миронов (Шипачев), 58:09 – 3:2; Яшкин (Чайковски, Хиетанен), 58:25 – 4:2.