Андрей Мартемьянов: «Авангард» выглядит очень мощно. Такой матч – украшение любого тура В овертайме победную шайбу на свой забросил Питер Холланд (63).

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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после матча с «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Сегодня была игра вратарей, оба показали очень высокий уровень игры. Игра могла сложиться и в ту и в другую сторону.

Соперник – очень серьезная команда: несмотря на кадровые потери, выглядит очень мощно. Первыми десятью минутами наш тренерский штаб был удовлетворен, потом соперник перехватил инициативу, и пошла игра под диктовку «Авангарда». Но благодарен парням, что выстояли. Перешла игра в овертайм, и в овертайме забили гол.

Игра равных соперников, и я думаю, что такой матч такого накала – украшение любого тура, может быть, даже и плей-офф. По накалу очень серьезный матч был, спасибо», – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Авангарда».

После этой игры «Автомобилист» набрал 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе девять баллов занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Куньлуня», а хоккеисты «Авангарда» – против «Салавата Юлаева».