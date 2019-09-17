Андрей Миронов: СКА как был принципиальным соперником «Динамо», так и остается Встречу с питерским клубом бело-голубы проведут на домашнем льду.

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от матча против СКА, который состоится 19 сентября.

«СКА как был принципиальным соперником, так и остается им. У них собраны мастеровитые игроки, будет интересный хоккей», – цитирует Миронова «Чемпионат».

Также хоккеист подвел итоги матча с «Адмиралом». Напомним, его команда одержала победу и прервала серию из трех поражений (4:2).

«Почему это мой гол – не рядовое событие? Из-за того, что у меня один гол в том сезоне? Ну ладно, пусть будет так. Прекрасные эмоции от гола в конце матча. Если есть возможность бросить по воротам, почему бы этого и не сделать. Сегодня залетела в ворота.

Мой гол придал сил команде? Я победный гол забил. Конечно, это был переломный момент, ведь мы выиграли. Не знаю, что вам ещё тут ответить.

Здорово, что Яшкин забил первый гол в КХЛ. Микс тоже красавчик. Не шло у него, но он бился и старался, и сегодня забил гол», – заявил игрок.